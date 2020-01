Hai người mất mạng, một người trọng thương từ mâu thuẫn mời rượu

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1999, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, đêm 6-12-2019, tại quán nhậu ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), Nguyễn Xuân Ngọc từ chối chén rượu mời của nhóm Cao Thái Dương (SN 1997), Lê Văn Anh (SN 2000) và Cao Văn Chuyên (SN 1993) ngồi bàn bên cạnh vì phải chở bạn đi đón xe vào miền Nam.

Nguyễn Xuân Ngọc tại cơ quan công an

Khi Ngọc và nhóm bạn rời quán ra về, nhóm của Dương đuổi theo, chặn đường tại khu vực xã Diễn Lộc. Trong lúc hỗn chiến, Cao Văn Dương và Lê Văn Anh bị đâm tử vong. Riêng Cao Văn Chuyên bị thương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an tạm giữ Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi giết người.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định chính Nguyễn Xuân Ngọc là kẻ đâm Dương và Anh tử vong còn Chuyên bị thương nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện.