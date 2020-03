Hai người đàn bà điều hành đường dây buôn ma túy "khủng" từ Điện Biên về Hà Nội

ANTD.VN - Một đường dây mua bán, vận chuyển số lượng "khủng" ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ do các "nữ quái" cầm đầu, vừa bị Công an quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Khánh Ly (SN 1986, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa), Nguyễn Thị Thúy Ngà (SN 1973, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; và Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1991, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 6h20 sáng 14-2, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Đống Đa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường Kim Mã phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện 1 bao tải dứa bên trong đựng 5 túi nilon được đóng gói cẩn thận, hút chân không chứa chất nghi là ma túy. Người phụ nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Thúy Ngà.

Số tang vật của bị án

Qua đấu tranh khai thác, Ngà khai nhận được Ly, là em họ nhờ đi xe khách lên Điện Biên lấy và vận chuyển ma túy bằng xe khách về nhà tại quận Đống Đa.

Công an quận Đống Đa đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Ly, thu giữ 9 túi nilon màu trắng chứa tinh thể nghi ma túy đá và 1 cân điện tử, 500 túi nilon và nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng cùng số ma túy bị bắt giữ trên đường vận chuyển về Hà Nội

Tại cơ quan công an, Ngà khai nhận do có quan hệ họ hàng nên đã dọn về ở chung với Ly khoảng 2 tháng nay, biết Ly buôn ma túy, đã hỗ trợ, giúp sức. Các chất bị công an thu giữ trên đường từ Điện Biên về Hà Nội là ma túy dạng đá có khối lượng 5 kg. Còn Ly đã khai nhận bản thân nghiện ma túy và cuộc sống khó khăn nên đã tìm nguồn ma túy để “kiếm” thêm thu nhập.

Qua giám định, các tang vật thu giữ tại nơi ở của Ly và chất được Ngà vận chuyển đều là Methamphetamine có khối lượng 6,5 kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò trách nhiệm của Nguyễn Phương Anh (là người yêu đồng giới của Ly) biết Ly buôn ma túy nhưng những không tố cáo, khuyên ngăn mà còn chuyển cho đối tượng này 5 triệu đồng để hỗ trợ khi biết 'người yêu' đang cần tiền mua ma túy.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do các đối tượng nữ giới cầm đầu và thực hiện. Trong đường dây này, Đỗ Khánh Ly đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".