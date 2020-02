Hai lái xe trong vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên lĩnh án

Theo đó, TAND thị xã Phổ Yên quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, quê Thái Bình, tài xế xe container) 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Cùng tội danh này, Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh, lái xe Innova) cũng bị tuyên phạt 9 năm tù.

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở xác định chiều 19-11-2016, Ngô Văn Sơn lái xe Innova khi trong máu có nồng độ cồn, chở quá số người cho phép đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phiên tòa xét xử hai lái xe ô tô gây tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đến nút giao Yên Bình ở thị xã Phổ Yên, do đi quá lối ra nên Sơn đã dừng xe bên lề cao tốc rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm và cho xe đi lùi theo hướng ngược chiều. Cùng lúc đó, Lê Ngọc Hoàng lái xe container chở thép đi phía sau. Đến gần nút giao, tài xế này không giảm tốc độ nên đâm vào đuôi Innova.

Tai nạn làm 5 người trên ôtô của tài xế Sơn tử vong. Mặc dù quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Hoàng không thừa nhận hành vi phạm tội và kêu oan. Nhưng tòa có đủ căn cứ cho thấy trong vụ tai nạn này, Lê Ngọc Hoàng có một phần lỗi.

Theo chủ tọa, tài xế xe container có lỗi điều khiển xe tham gia giao thông không tuân thủ quy định về tốc độ, không giảm tốc độ khi gặp biển cảnh báo đi chậm. Còn bị cáo Ngô Văn Sơn đã vi phạm 3 lỗi như cáo trạng.

Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vì gây ra hậu quả nhiều người chết, có một số nạn nhân trong cùng gia đình. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của 2 bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội.

Trước đó, cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, khoảng 15h30 ngày 19-11-2016, Ngô Văn Sơn sau khi uống rượu (trong máu có nồng độ cồn) điều khiển xe ô tô hiệu Innova biển số 99A-142.53 chở trên xe quá số người được phép chở (11/8 người) đi trên cao tốc hướng Hà Nội - Thái Nguyên.

Khi đến nút giao Yên Bình (thuộc xóm Sứ, xã Tân Hương, TX Phổ Yên), phát hiện đã vượt qua nút giao Yên Bình nên Sơn đã dừng xe bên lề đường. Sau đó, Sơn bật đèn vàng cảnh báo nguy hiểm rồi lùi xe để đi ra khỏi nút giao.

Cùng thời điểm này, Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 89C-071.14 kéo theo sơmi rơmoóc đến nút giao Yên Bình theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên với tốc độ 62km/h (Hoàng nhìn thấy biển báo “Đi chậm” tại đầu nút giao Yên Bình nhưng không giảm tốc độ mà vẫn đi với tốc độ 62km/h).

Tiếp đó, Hoàng phát hiện xe ô tô Innova do Sơn điều khiển cùng làn đường có bật đèn cảnh báo nguy hiểm nhưng anh này không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối thiểu (60km/h) và không khẩn trương giảm tốc độ tới mức an toàn nên đầu xe ô tô của Hoàng đâm vào đuôi xe ô tô do Sơn điều khiển gây tai nạn.

Vụ tai nạn do Sơn và Hoàng gây ra làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 700 triệu đồng…

Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định Ngô Văn Sơn có lỗi vi phạm khoản 2, Điều 16; khoản 8, Điều 8 và điểm d khoản 1, Điều 68 - Luật Giao thông đường bộ. Lê Ngọc Hoàng có lỗi vi phạm Điều 12 - Luật Giao thông đường bộ; khoản 1, Điều 5, Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông - Vận tải.

Hành vi của Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 3, Điều 202 - BLHS năm 1999.

Trước lần xét xử này, vụ án đã được TAND thị xã Phổ Yên đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Văn Sơn 10 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù. TAND tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử phúc thẩm tuyên phạt Ngô Văn Sơn 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù đều về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó ra Quyết định Giám đốc thẩm hủy hai bản án án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên và TAND thị xã Phổ Yên để điều tra lại theo thủ tục chung nhằm làm rõ một số tình tiết, chứng cứ trong vụ án.