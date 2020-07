Hà Nội: Xử lý nghiêm tài xế hất chiến sỹ cảnh sát lên nắp capo

ANTD.VN - Chiều 15-7, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý đối với Phùng Minh Định (SN 1998, quê quán Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế chiếc xe hất chiếc sỹ Cảnh sát lên nắp capo rồi phóng với tốc độ cao

Trước đó, vào sáng 15-7, tại nút giao Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, khi phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 88A - 301.52 vi phạm lỗi dừng đỗ, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Đồng Nhân đã yêu cầu lái xe xuống làm việc. Nhưng thay vì chấp hành, tài xế đã tăng ga, hất 1 chiến sĩ Công an lên nắp capô rồi chạy dọc tuyến phố Lò Đúc hơn 1km. Đến địa phận phường Phạm Đình Hổ, do bị truy đuổi gắt gao, tài xế mới chịu dừng lại.

Danh tính lái xe được làm rõ là Phùng Minh Định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an phường Đồng Nhân để xác minh, xử lý.