Hà Nội: Vận động, khống chế thành công đối tượng có biểu hiện tâm thần, dùng dao cố thủ trong nhà

Khoảng 12h trưa nay, 30-3, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã vận động, khống chế thành công đối tượng có biểu hiện tâm thần, dùng dao cố thủ trong nhà, tuyên bố sẽ tấn công hoặc tự tử nếu lực lượng Công an ập vào.

Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo từ tổng đài CS 113, về việc một đối tượng có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, cầm dao cố thủ, đòi tự tử trong tầng 2 của một ngôi nhà ở ngõ 4, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp cận nơi đối tượng cầm dao cố thủ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai phương án tiếp cận hiện trường, thuyết phục và khống chế đối tượng.

Trước biểu hiện tâm lý bất thường của người này, lực lượng Công an quyết định phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân quanh khu vực, cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và cho chính đối tượng. Kiên trì thuyết phục, khuyên nhủ, đến khoảng 12h trưa 30-3, lực lượng Công an đã khống chế an toàn đối tượng; bước đầu phối hợp cùng cơ quan y tế đưa vào bệnh viện tâm thần Hà Nội để điều trị, phục vụ công tác xử lý về sau.

Theo Công an cơ sở, danh tính đối tượng là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974; có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích). Quang từng được đưa vào bệnh viện điều trị, do có bệnh lý tâm thần. Người này hiện sống cùng mẹ tại địa chỉ ngõ 4 phố Phù Đồng Thiên Vương.