Hà Nội: Tấm biển nhỏ giúp cụ bà 76 tuổi ‘thoát’ cú lừa 600 triệu đồng

ANTD.VN - Từ khuyến cáo của cơ quan Công an, nhân viên giao dịch ngân hàng đã ghi nhận biểu hiện bất thường của cụ bà, khi một mực mang theo và đòi chuyển số tiền 600 triệu đồng qua tài khoản.

Chiều 31-7, Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận thông tin từ chi nhánh một ngân hàng trên phố Ngô Thì Nhậm, về việc nhân viên cơ sở tín dụng này đang tiếp 1 khách hàng khá “đặc biệt”. Đó là cụ bà tuổi cao, minh mẫn, ôm theo chiếc túi khá lớn, nói cần chuyển 600 triệu đồng qua tài khoản.

Tấm biển khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm được CAP Phạm Đình Hổ niêm yết tại 100% các cơ sở tín dụng trên địa bàn

Dù nhân viên ngân hàng khéo gợi hỏi người tiếp nhận số tiền là ai? Vì sao cụ bà đi một mình đến ngân hàng?...nhưng “vị khách” một mực lắc đầu không trả lời. Những dấu hiệu này khiến nhân viên ngân hàng nhớ ngay đến thông tin cảnh báo tội phạm lừa đảo mà Công an phường Phạm Đình Hổ đang niêm yết, khuyến cáo công khai tại phòng giao dịch.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa – Phó trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ nhanh chóng cùng tổ công tác đến trụ sở phòng giao dịch ngân hàng. “Chúng cháu bên Công an phường, bác có thể thông tin về người sẽ nhận số tiền lớn này không? Bác nên cảnh giác, vì thời gian gần đây có nhiều người đã bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn, sau khi nghe điện thoại của đối tượng tự xưng là Công an…”. Vừa nghe đồng chí chỉ huy Công an phường trao đổi, cụ bà như bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó.

Trong 1 ngày, các đối tượng thực hiện hàng chục cuộc gọi vào điện thoại của cụ T.

Đúng như tinh thần cảnh giác của nhân viên ngân hàng, nếu không khuyến cáo và thông báo kịp thời đến cơ quan Công an, cụ H.K.T (76 tuổi, trú ở phố Tăng Bạt Hổ, phường Ngô Thì Nhậm), đã chuyển 600 triệu đồng cho…kẻ lừa đảo.

Theo lời kể của cụ T., từ ngày 30-7, có mấy người liên tiếp gọi điện vào máy di động, lúc giới thiệu là nhân viên bưu điện, lúc xưng tên là Quang – cán bộ Công an PC46 của Hà Nội…Những người này tuyên bố người nhà cụ T. đang liên quan đến vụ án ma túy, và phải chuyển 600 triệu đồng để chứng minh vô tội.

Lo cho người thân, cụ T. tất tả vay mượn, rút tiền tiết kiệm, và ngay chiều hôm sau đã gom đủ 600 triệu đồng rồi thuê “xe ôm” chở đến phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Ngô Thì Nhậm.

Việc cảnh báo thủ đoạn của tội phạm đã giúp nhân viên ngân hàng nâng cao ý thức cảnh giác

Rất may, tâm lý và biểu hiện lo lắng bất thường của cụ T. đã được nhân viên ngân hàng nhận biết, thông báo đến Công an phường Phạm Đình Hổ để xác minh, ngăn chặn. Sau khi nghe các chiến sỹ Công an phân tích, chỉ rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cụ T. quyết định gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng cho…yên tâm.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa cho biết, từ trung tuần tháng 7 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Phạm Đình Hổ cùng các phường trên địa bàn đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo đến 100% các tổ chức tín dụng về thủ đoạn của đối tượng gọi điện thoại đến các gia đình, tự xưng là Công an, Kiểm sát viên, cán bộ Tòa án…nhằm lừa, ép bị hại chuyển tiền.

Sự chủ động của cơ quan Công an không chỉ giúp người dân tránh nguy cơ mất tiền, mà còn giúp nâng cao ý thức cảnh giác ngay từ chính nhân viên ngân hàng. Trường hợp của cụ T. “thoát” cú lừa 600 triệu đồng là minh chứng sinh động nhất.