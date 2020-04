Hà Nội: Khởi tố một nhân viên bệnh viện trong vụ Công ty Đức Anh buôn bán hàng nghìn bộ trang phục phòng dịch giả

24/04/2020

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đối với bị can Hoàng Văn Tới (SN 1989, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng giả”.