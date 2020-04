Giữa tâm dịch Covid-19, gã trai trẻ mò mẫm đêm hôm đi trộm cắp

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lý Tòn Sao (SN 1998, trú tại Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 13-4, tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một đối tượng cùng chiếc xe máy Honda wave BKS 29L1-266.01 trước cửa một ngôi nhà tại ngách 70/44 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát thu giữ trong người Lý Tòn Sao một bọc chìa khóa các loại

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát tiếp tục phát hiện một bọc chìa khóa các loại.Ngay sau đó, nam thanh niên cùng số tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Sao khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chiếc xe Honda Wave BKS 29L1-266.01 là do Sao trộm cắp trót lọt trước đó tại ngách 5/17 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu.

Cơ quan CSĐT - Công an quận cầu Giấy đã tiến hành xác minh và trao trả tài sản cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Sao theo quy định của pháp luật.