Giấu gần nửa tấn pháo nổ trong cốp xe ô tô

Theo đó, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum trong quá trình TTKS đã phát hiện kiểm tra 2 xe ô tô mang BKS 77A-117.14 do Nguyễn Thanh T, sinh năm 1993, trú tại Tuy Phước, Bình Định điều khiển và xe ô tô BKS 77A - 162.12 do Mai Kim V, sinh năm 1993, trú tại Tuy Phước, Bình Định điều khiển.

Số lượng lớn pháo nổ được các lái xe cất giấu trong cốp xe ô tô

Qua kiểm tra phát hiện bên trong 2 xe ô tô trên có chứa 10 bao tải, có tổng trọng lượng khoảng 377,5 kg pháo nổ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người, phương tiện và tang vật đồng thời bàn giao Công an thành phố Kon Tum để tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.



Cũng trong thời gian này, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Dương Thái làm tổ trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 1.793 + 700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 51B-227.83, do tài xế Nguyễn Khắc P, sinh năm 1980, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An điều khiển.



Quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện bên trong khoang hành lý có cất giấu nhiều thùng rượu ngoại với tổng số 960 chai. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số rượu nói trên. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, xử lý theo quy định.