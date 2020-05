"Giăng lưới" bắt "siêu" trộm đêm tại xã Hữu Bằng

ANTD.VN - Dù người dân không đến trình báo, chỉ “phàn nàn” trên mạng xã hội, nhưng với tinh thần cao nhất quyết không để kẻ gian lộng hành, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã “giăng lưới”, tóm gọn ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy tự chế của bà con nông dân làm xe chở hàng tại làng nghề trên địa bàn…

Theo lực lượng Công an xã Hữu Bằng cho biết, những chiếc xe tự chế đã trở thành vật dụng không thể thiếu ở những làng nghề chuyên gỗ như Hữu Bằng. Có xe có giá hai, ba mươi triệu đồng, nhưng cũng có chiếc lên tới gần 60 triệu đồng.



Liên tiếp xảy ra những vụ trộm xe tự chế

Những hôm nhiều hàng hóa, người dân sẵn sàng bỏ xe ngoài sân và chỉ khóa đơn giản bằng những chiếc xích sắt đã han gỉ. Bảo vệ tài sản có giá trị lớn, nhưng lại lỏng lẻo như vậy, nên những chiếc xe này dễ dàng biến thành miếng "mồi ngon" cho những kẻ chuyên trộm cắp tài sản ban đêm.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Tài liệu của Công an xã Hữu Bằng lưu giữ: Khoảng đầu tháng 5-2020, trên địa bàn xã này xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt, lợi dụng sơ hở của các hộ gia đình làm nghề chế tác các sản phầm từ gỗ tại làng nghề, thường xuyên trộm cắp tài sản là những chiếc xe máy tự chế dùng để chở hàng. Là phương tiện tự chế, nên những chiếc xe này không có biển kiểm soát, số khung, số máy... hay bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc mua bán, xác định giá trị, chất lượng. Người dân ở làng nghề gỗ Hữu Bằng có thu nhập khá ổn định, do vậy khi bị mất những chiếc xe này họ cũng không trình báo mà lẳng lặng mua chiếc xe khác thay thế. Nếu có quan tâm hay bức xúc vì bị mất trộm phương tiện, họ chỉ đăng các status (dòng trạng thái) lên mạng xã hội và hiếm hoi lắm mới có người đến trụ sở Công an xã trình báo.

Sau khi nắm được nguồn thông tin có liên quan đến những vụ mất trộm xe máy tự chế trên địa bàn, Công an xã Hữu Bằng đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, nhằm sớm làm rõ thủ phạm.

Giăng lưới bắt trộm

Đại úy Nguyễn Chức Năng, Trưởng Công an xã Hữu Bằng thông tin: "Quá trình rà soát, chúng tôi xác định các đối tượng trộm cắp tài sản khá chuyên nghiệp và không phải là người ở địa bàn xã. Nhiều ngày theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng nghi vấn, chúng tôi phát hiện họi liên lục thay đổi cách ăn mặc để tránh bị nghi ngờ và thường nhập vai là khách đi mua các sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, ban đêm các đối tượng mới hoạt động trộm cắp xe máy tự chế và qua khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, cơ quan công an phát hiện kẻ gian đều sử dụng kìm cộng lực để cắt khóa dây xích bằng sắt, lấy trộm xe. Sau gần một tuần âm thầm điều tra, Công an xã Hữu Bằng xác định nhóm này có 2 đối tượng, khi lấy được xe tự chế, chúng mang xe ra đầu làng để đồng bọn sử dụng xe máy hỗ trợ mang đi cất giấu, chờ tìm cách tiêu thụ".

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Đại úy Nguyễn Chức Năng cho biết thêm: "Trước tình hình hoạt động trộm cắp xe máy tự chế có diễn biến phức tạp như trên, đơn vị đã bàn với lực lượng Công an viên bán chuyên trách lên kế hoạch “giăng lưới" bắt tội phạm, để lập lại ANTT trên địa bàn, đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã".

Phương tiện và công cụ nhóm tội phạm sử dụng để trộm cắp xe máy tự chế

Sau một thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hữu Bằng đã nắm được đặc điểm của đối tượng, phương tiện, quy luật hoạt động cũng như thời gian, phương thức, cách thức thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Qua đó, Công an xã đã tiến hành mật phục, để bắt quả tang các đối tượng phạm tội.

Do đường ra vào làng nghề khá thông thoáng với nhiều ngõ ngách khác nhau, Công an xã Hữu Bằng đã bàn với cán bộ Công an bán chuyên trách chia thành 4 tổ mật phục tại một số điểm trọng yếu. Trước đó, lực lượng Công an xã công khai tuần tra đêm và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo quản, phòng ngừa trộm cắp tài sản; Công an xã đến từng hộ kinh doanh gỗ vận động người dân cất xe máy tự chế vào nhà, không để ngoài đường sẽ dễ bị các đối tượng trộm cắp.

“Liên tiếp trong nhiều ngày, lực lượng Công an xã chính quy và bán chuyên trách của xã Hữu Bằng đã tăng cường mật phục tại các điểm ra vào trên địa bàn xã. Nhiều đêm, muỗi đốt sưng chân, nhưng không ai rời vị trí chốt. Đó cũng là những ngày nắng nóng cao điểm, càng về ban đêm sức nóng từ mặt đường hấp lên vị trí mật phục càng khủng khiếp, nhưng ai cũng kiên trì bám chốt. Có chiến sỹ Công an bán chuyên trách, do thức đêm nhiều nên hôm sau đi xẻ gỗ đã bị cưa phạt vào tay, gây thương tích, nhưng đêm vẫn thấy anh ở tổ tuần tra mật phục” - Đại úy Nguyễn Chức Năng chia sẻ.

Kiên trì bám địa bàn, 2h30 ngày 23-5, Công an xã Hữu Bằng phát hiện 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe 3 bánh tại địa phận thôn Bàn, đã tiến hành áp sát, khống chế. Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng xích sắt, gậy sắt 3 khúc, gạch lục, kéo sắt chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Công an xã Hữu Bằng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ tại chỗ 1 đối tượng và truy bắt thành công đối tượng còn lại định tẩu thoát bằng xe máy.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản là Tạ Văn Tài (SN 1973) trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội và Chu Ba Duy (SN 1979), trú tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất. Tài là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Duy có 2 tiền án với tội danh tương tự…

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe 3 bánh trên địa bàn xã Hữu Bằng. Đáng chú ý, trước khi gây ra vụ trộm cắp chiếc xe 3 bánh tự chế và bị Công an xã Hữu Bằng bắt quả tang, trước đó nhóm này đã trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn xã, rồi đưa về nhà cất giấu...

Giám định sơ bộ tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp được khoảng 60 triệu đồng. Công an xã Hữu Bằng đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng cùng tang vật vụ trộm đến Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất tiếp tục xử lý.