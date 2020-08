Giam giữ bạn gái vì không muốn chia tay có dấu hiệu tội phạm

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Do không muốn chia tay nên bạn tôi đã bắt ép bạn gái của mình về nhốt trong nhà suốt 2 ngày. Sau khi gia đình biết đã khuyên nhủ, bạn tôi cũng đã đưa bạn gái kia về nhà và xin lỗi. Nếu bạn gái kia trình báo lên công an thì bạn tôi có bị bắt không? Trịnh Văn Phúc (Quận Long Biên, Hà Nội)

Luật sư trả lời:

Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh; Phòng 305- Toà nhà số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)

Theo Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật như sau:

“1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ;

d) Phạm tội 2 lần trở lên;

đ) Đối với 2 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”.

Căn cứ theo quy định trên, anh này đã có hành vi bắt và giam người trái pháp luật, có dấu hiệu tội phạm theo Điều 157, Bộ luật Hình sự. Nên nếu bạn gái kia trình báo thì cơ quan công an có thẩm quyền vẫn tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm để điều tra làm rõ. Trường hợp công an có đầy đủ chứng cứ chứng minh tội phạm thì có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để điều tra.