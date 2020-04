Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo "sa lưới" sau nhiều năm "biến mất"

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan xét xử cùng cấp để sớm đưa ra toà đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 11-2011, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh T. (SN 1992, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng đơn của một số cá nhân khác tố cáo Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Nhưng sau khi nhận tiền, Thuận không thực hiện như cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico do Thuận làm giám đốc và đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thế nhưng do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Thuận đưa ra thông tin gian dối là công ty của đối tượng có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada. Thuận đưa ra mức thu lệ phí từ 10 triệu đến 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, người lao động sẽ được xuất ngoại.

Tin tưởng Thuận, từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2011, 20 người lao động ở nhiều địa phương đã nộp hồ sơ và nộp tiền lên đến 2,8 tỷ đồng cho Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico. Tuy nhiên nhận tiền xong, Thuận không thực hiện như cam kết và hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người muốn ra nước ngoài loa động.

Đến thời hạn như hứa hẹn, người lao động không được đi xuất khẩu nên yêu cầu Thuận trả lại tiền. Do không có tiền trả nên Thuận tiếp tục hứa hẹn và khất lần. Đến cuối năm 2011, bị can này mới trả lại được một phần tiền cho 9 người lao động, rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận sinh sống.

Ngày 17-1-2019, Thuận bị Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo quyết định truy nã. Hiện, bị can còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, các bị hại yêu cầu Nguyễn Đức Thuận phải hoàn trả họ số tiền mà bị can còn chiếm đoạt, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm đối tượng lừa đảo theo quy định pháp luật.