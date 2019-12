Giám đốc công ty cho vay nặng lãi cùng 3 đồng phạm trốn truy nã

Ngày 24-12, Đại tá Ngô Dương Toàn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Hà Nội bắt 4 đối tượng truy nã về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; gồm Lê Hồng Phong (SN 1991); Lê Hồng Tuân (SN 1993), Phạm Văn Sáng và Phạm Quang Huy (đều SN 1992), cùng trú ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 12-2018, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tư vấn, hỗ trợ tài chính, cho vay trả góp trên địa bàn. Qua kiểm tra Công ty TNHH đầu tư VP Phúc Thịnh (địa chỉ ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) do Lê Hồng Phong làm giám đốc; thu giữ 5 quyển sổ ghi chép và 27 phong bì đựng các giấy tờ liên quan đến mua bán, hợp đồng cho thuê xe, chứng minh nhân dân và tài liệu ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi của Công ty Phúc Thịnh.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm về việc cho vay lãi nặng xảy ra tại Công ty Phúc Thịnh, CQĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã vào cuộc điều tra.

Kết quả cho thấy, năm 2018, Lê Hồng Phong cùng đồng bọn cho 16 người vay tiền với lãi suất từ 4.000đ/1triệu đồng/ngày đến 6.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 146%/năm đến 219%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 230 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Phong, Lê Hồng Tuân, Phạm Văn Sáng và Phạm Quang Huy về tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tuy nhiên các đối tượng trên đã bỏ trốn.

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định truy nã 4 đối tượng trên. Sau thời gian kiên trì xác minh, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với lực lượng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an thành phố Hà Nội đã vận động 4 đối tượng trên ra đầu thú, khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.