Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phương án đột kích 2 'động lắc', tóm gọm 99 ‘dân bay’

ANTD.VN - 1h ngày 28-6, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác bất ngờ đột kích 2 quán bar trên địa bàn.

Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Hải Dương, đã tiến hành kiểm tra quán bar “Ruby One” tại khu 6, đường An Định, phường Nhị Châu, và quán karaoke “Ruby KTV”, nằm trên đường Thanh Niên, phường Quang Trung. Thời điểm này, có tổng cộng 9 phòng hát đang hoạt động, với 114 người và qua test nhanh có 99 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo phương án đột kích 2 "động lắc"

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ quán bar “Ruby One” do Nguyễn Tiến Dũng và vợ là Trần Thị Hồng làm chủ, nhưng nhờ người khác đứng tên đăng ký kinh doanh. Trước đó, ngày 13-7-2019, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá điểm lắc tại chính quán bar này.

Điều đáng nói, “Ruby One” không được cấp giấy phép hoạt động, nhưng vẫn phục vụ khách vào nghe nhạc, sử dụng rượu bia tại quầy bar, song đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sâu bên trong, khu vực đằng sau quán bar được thiết kế 2 tầng với 11 phòng, là những điểm dành cho khách có nhu cầu sử dụng ma túy thuê.

Tất nhiên, để “ổ nhền nhện” này hoạt động được, các đối tượng tính toán khá kỹ cách thức đối phó lực lượng chức năng. Đến khoảng 0h, quán sẽ đóng cửa chính. Khách có nhu cầu sử dụng ma túy sẽ di chuyển sang khu đằng sau của bar Ruby One, thuê phòng để “bay”. Trường hợp cần ma túy, khách sẽ mua của một đối tượng hoặc nhờ nhân viên chơi nhạc, nhân viên nữ của quán xuống quầy mua ma túy hộ. Nhân viên phục vụ quán cũng sẵn sàng sử dụng ma túy cùng khách.

Tương tự như vậy, chủ quán karaoke KTV áp dụng cách thức đối phó với cơ quan chức năng là sau 0h sẽ đóng cửa. Người sử dụng ma túy có thể mang theo “hàng”, hoặc mua luôn tại quán rồi nhờ lễ tân hoặc nhân viên chơi nhạc phục vụ.

Giờ “cao điểm”, tại hai quán này đều bố trí người canh gác, cảnh giới khu vực cửa ra vào. Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng mua ma túy từ nhân viên trong quán, đồng thời thu giữ nhiều tang vật sử dụng ma túy tại hiện trường.

Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung đấu tranh, phân loại, xác định hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.