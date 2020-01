Giám đốc bảo hiểm xã hội ‘sơ ý’, nhân viên chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 30-1 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 360 BLHS); Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện (Điều 214 BLHS) xảy ra tại Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô.

CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Đông (SN 1962, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) – Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô; Vũ Minh Tiến (SN 1984, trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long), nhân viên bộ phận quản lý sổ thẻ và giải quyết chế độ chính sách – thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô.

Trước đó, tháng 11-2019, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tình trạng lập hồ sơ bảo hiểm xã hội giả để chiếm đoạt tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, liên quan đến một số cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô. Chuyên án điều tra đã được phòng Cảnh sát kinh tế xác lập. Từ đây, hành vi phạm tội của các đối tượng đã “lộ sáng”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3-2017 đến tháng 10-2019, Vũ Minh Tiến đã lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của Dương Văn Đông để lập hồ sơ bảo hiểm xã hội giả chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Tiến đã nhập khống quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho 19 cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh (tất cả đều là anh chị em họ hàng và bạn bè của Tiến). Sau đó, Tiến thông đồng với 19 cá nhân này để chiếm đoạt tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Tại các thời điểm Tiến đưa sổ bảo hiểm xã hội giả mạo cho Dương Văn Đông ký duyệt, đối tượng này đều để lẫn với sổ thật để tránh bị phát hiện. Do chủ quan, không thực hiện đúng các quy định, nhiệm vụ nên ông Đông không kiểm tra lại tính chính xác của các sổ bảo hiểm xã hội mà đã ký duyệt cấp sổ, trong đó có 19 sổ bảo hiểm xã hội giả mà Tiến lập.

Hoàn thiện thủ tục, Tiến đưa 19 sổ bảo hiểm xã hội giả cho số người trên, hướng dẫn và cùng họ làm các thủ tục xin hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Số người này sau khi nhận sổ bảo hiểm xã hội giả mạo đều biết nội dung ghi bên trong là giả mạo, không đúng sự thật, nhưng vẫn đồng ý giúp Tiến nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện nơi cư trú. Sau khi nhận tiền, họ đã chuyển hết cho Tiến.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Vũ Minh Tiến đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, và đã thu hồi được gần hết số tiền do bị can này khắc phục hậu quả. Vụ án đang được điều tra mở rộng.