Giả làm bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng

Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Hồng (SN 1980, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hồng

Trước đó, ngày 18-6, chị Phan Sen (ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa trình báo về việc bị một người phụ nữ không quen biết giả làm bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19-6, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thanh Hồng. Bước đầu, tại cơ quan Công an Hồng khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giả danh làm bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tối 17-6, Hồng mặc một bộ quần áo blus đi vào phòng hành chính Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai tại tầng 5 tòa nhà 21 tầng. Tại đây, lợi dụng lúc vắng người, Hồng đã chụp trộm bệnh án của bệnh nhân Cẩm có số điện thoại của người nhà là chị Sen. Sau đó, Hồng di chuyển xuống tầng 1 rồi gọi điện cho chị Sen giới thiệu là Tiến sỹ Hương đang làm tại Khoa hồi sức tích cực để trao đổi về tình hình bệnh tật của bệnh nhân.

Hồng hẹn gặp chị Sen ở hành lang của Khoa hồi sức tích cực và thông báo tình trạng sức khỏe anh Cẩm không tốt cần sử dụng pháp đồ điều trị mới và tiêm thuốc ngoài với giá 18 triệu đồng/mũi tiêm. Tổng các chi phí cho quá trình điều trị là 90 triệu đồng.

Vì lo lắng cho sức khỏe người thân nên chị Sen đã đồng ý chuyển khoản 100 triệu đồng cho Hồng. Thấy tiền về tài khoản, Hồng nhanh chóng rời đi rút tiền mang về chi tiêu sử dụng cá nhân và trả nợ.

Về phần nạn nhân, đến sáng 18-6, chị Sen đến Khoa hồi sức tích cực tìm gặp Tiến sỹ Hương thì phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo sự việc.

Theo Công an quận Đống Đa, Hồng trước đây từng thực tập tại bệnh viện Bạch Mai nên am hiểu các khoa phòng tại bệnh viện. Ngoài vụ việc này, với thủ đoạn tương tự đối tượng đã gây ra 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.