Gây án trong cơn say, người đàn ông lĩnh án

ANTD.VN -Trong cơn say, Long tức giận vì hành động của anh Đ. nên về nhà thủ sẵn con dao rồi đến tìm đối thủ để nói chuyện. Trong lúc không kiềm chế được mình, Long đã dùng chính con dao đó tấn công khiến anh Đ. tử vong.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Long (SN 1967) trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, về tội Giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Minh Đ. (SN 1986) là hàng xóm với Long.



Theo đó, vào tối 18-11-2019, sau chầu nhậu, Long trở về nhà. Đến 22h cùng ngày, Long đến nhà hàng xóm xin đĩa thịt chó để tiếp tục nhậu. Có mồi nhậu, Long mang vào sân nhà anh Nguyễn Văn Hải trú cùng xóm. Lúc này, Hoàng Minh Đ. và hai người khác đang ngồi hát karaoke.

Nguyễn Văn Long trong phiên xét xử

Thấy Long đã ngà ngà say, anh Đ. lên tiếng “đuổi” người. Sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã, anh Đ. đã tát và đẩy Long ngã.

Ấm ức vì bị đánh, Long về nhà lấy con dao nhọn giấu vào người rồi đến nhà anh Hải. Tại đây, Long và anh Đ. tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc không kiếm chế được mình, Long dùng dao tấn công anh Đ. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết Đ. chết, Long đến cơ quan công an đầu thú. Trong phiên xét xử, Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, do bực mình chuyện bị anh Đ. tát và đang say rượu nên đã không làm chủ được hành vi.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Long 17 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 204 triệu đồng (trừ đi số tiền 114 triệu đã bồi thường trước đó), đồng thời cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.