Gặp CSCĐ, đối tượng nhảy xuống xe xin 'đi vệ sinh' hòng phi tang ma túy

Đêm ngày 2, rạng sáng 3-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Bế Ngọc Toàn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Mê Linh theo kế hoạch.



Tới 22h20, tại khu vực Phổ Yên (xã Tiền Phong), tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng tỏ ra lì lợm, quanh co khi bị CSCĐ chặn dừng để kiểm tra

Khi vừa xuống xe, người ngồi sau tỏ thái độ không chấp hành, đòi được... đi vệ sinh. Cán bộ của tổ CSCĐ đã đề nghị người này tuân thủ việc kiểm tra hành chính. Đáp lại, đối tượng liên tục tranh cãi, cho rằng anh ta "chỉ ngồi sau", và kêu đau bụng, cần đi gấp...

Sau đó, lợi dụng việc tranh cãi nói trên, người đàn ông ngồi sau xe máy định bỏ chạy. Lập tức, cán bộ CSCĐ khống chế, buộc đối tượng này phải chấp hành việc kiểm tra.

Định bỏ chạy để phi tang ma túy, đối tượng bị CSCĐ khống chế tại chỗ

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông trên giấu một gói nilon đựng tinh thể màu trắng trong túi quần. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng này thừa nhận đó là ma túy đá, do anh ta mua với số tiền 700.000 đồng, mang về để sử dụng.

Danh tính của đối tượng quanh co trên được làm rõ là Ngô Văn Cảnh (SN 1990; trú tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Cảnh là đối tượng đã có 1 tiền án.

Kết quả giám định sau đó cho biết, gói ma túy đá của Ngô Văn Cảnh có khối lượng 0,757 gr.

Gói ma túy đá được đối tượng mua với số tiền 700.000 đồng

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng đã có 1 tiền án nên tỏ ra rất quanh co. Khi xuống xe, anh ta liên tục nói thật to để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, vu khống cho tổ công tác là cản trở việc anh ta về nhà, anh ta đau bụng, rồi lại đòi đi vệ sinh... Dù vậy, chúng tôi đã nhận thấy dấu hiệu bất thường của đối tượng, nên bình tĩnh giải thích, và sẵn sàng xử trí khi có tình huống bất ngờ. Quả nhiên, lát sau, đối tượng co người định bỏ chạy, nên chúng tôi đã lập tức khống chế".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAX Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, để xử lý theo quy định của pháp luật.