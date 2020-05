Gặp Cảnh sát trong đêm, người phụ nữ phi tang bọc nilon bí ẩn

ANTD.VN - Trong đêm tối, người phụ nữ đi một mình vội vàng vứt bọc nilon khi thấy bóng dáng lực lượng Công an.

Ngày 9-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra mở rộng đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Thị Hương cùng tang vật

Trước đó, tối 5-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Bá Thước tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Tại thời điểm này, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Hương (SN 1984, ở thôn Cốc, xã Thiết Ống) đang tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) với trọng lượng gần 1kg. Đáng chú ý trước khi bị lực lượng công an phát hiện, Bùi Thị Hương đã ném bọc nilon hòng phi tang vật chứng. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, đối tượng Hương có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.