Gã trai gây ra 15 vụ trộm tiền công đức để...chơi game

ANTD.VN - Nghiện game, đối tượng An đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tại các đình, chùa, nhà thờ trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cho đến khi "lộ sáng", nam thanh niên này đã gây ra 15 vụ trộm cắp, và tiêu hết vào trò chơi điện tử.

Ngày 3-3, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Chu Văn An (SN 1999, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0h ngày 21-11-2019, An mò đến xã Phùng Xá để tìm cách đột nhập vào một số cơ sở thờ tự không có người trông giữ nhằm trộm tiền trong hòm công đức.

Đối tượng Chu Văn An

Đêm ấy, gã trai đột nhập vào nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Lộc thuộc thôn 5; rồi dùng công cụ phá khóa hòm đựng tiền, lấy được khoảng 5,3 triệu đồng. Số tiền có được, An chơi điện tử và ăn tiêu hết.

Quá trình bị bắt sau này, An khai đã gây ra khoảng 15 vụ trộm cắp tiền, tài sản tại nhiều đình, chùa, miếu, nhà thờ, nhà thờ họ trên địa bàn các xã của huyện Thạch Thất. Có địa điểm, An đột nhập 6 lần, như khu Văn Chỉ, thuộc thôn Đình, xã Hữu Bằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11-2019.

Phi vụ An vớ bẫm, là tháng 8-2019; gã vào khu vực thờ tại một nghĩa trang ở xã Hữu Bằng, trộm cắp được 6,7 triệu đồng trong hòm công đức.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất, vụ án được điều tra và đối tượng bị bắt giữ; nhưng qua đó đã bộc lộ nhiều sơ hở ở các điểm thờ cúng. Đó là không có người trông giữ vào ban đêm, thậm chí không khóa cửa, cổng ra vào. Có nơi chỉ kiểm tra hòm công đức vào một vài thời điểm trong năm, chính vì vậy không kiểm soát được việc bị mất trộm. Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các xã trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền để phòng ngừa, khắc phục sơ hở này.