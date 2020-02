Gã trai 9X chuyên "phân phối" ma túy ở quán bar, karaoke sa lưới

ANTD.VN - Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT CATP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Ngọc Hải (SN 1998, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.