Gã đàn ông "sở hữu" 4 tiền án tiếp tục trộm cắp tài sản

Trước đó, chiều ngày 3-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến tổ dân phố Vườn Dâu, lực lượng Công an phát hiện một người đàn ông đeo ba lô có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Vũ Khánh Hưng bị lực lượng công an bắt giữ

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc ba lô có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc và dây sạc kèm theo. Lúc này người đàn ông trả lời quanh co và không giải trình được nguồn gốc chiếc máy tính trên.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Khánh Hưng (SN 1978). Khoảng 15h00 ngày 3-7, Hưng điều khiển xe máy vào các khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ để trộm cắp tài sản. Khi đi đến ngách 46, đường Trâu Quỳ, đối tượng phát hiện một phòng trọ có nhiều sơ hở, bên trong có 1 máy tính nên đã trộm cắp. Khi đang trên đường bỏ chạy thì Hưng bị lực lượng Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Hưng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.