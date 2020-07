Gã đàn ông 'ma mãnh' giấu ma túy trong cánh cửa xe ô tô

ANTD.VN - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 22-7 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Theo đó, ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Đức Hạnh (SN 1979, trú tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hà Đức Hạnh cùng số tang vật

Trước đó, Công an phường Trần Phú và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai nắm bắt hoạt động của một số đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Hà Nội.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, ngày 16-7, trinh sát xác định đối tượng đang vận chuyển một lượng lớn ma túy về Hà Nội tiêu thụ. Lực lượng Công an quyết định triển khai phương án quây bắt tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), qua đó phát hiện đối tượng nghi vấn di chuyển trên xe ô tô Mazda trắng BKS: 29K- 9292.

Kiểm tra chiếc xe ô tô, tổ công tác phát hiện trong cánh cửa (tự tạo) bên ghế lái có nhiều bọc chứa các gói và bột nghi là ma túy. Danh tính người điều khiển xe là Hà Đức Hạnh. Trước vật chứng thu giữ, Hạnh khai nhận đó là ma túy tổng hợp cùng heroin.

Ngày 30-6, Hạnh được một người đàn ông ở Hà Nội liên hệ đặt mua số lượng lớn heroin, ketamin, ma túy "đá", hồng phiến. Ngay hôm sau, đối tượng di chuyển đến khu vực biên giới Việt – Lào thuộc xã Thông Thu, Quế Phong, Nghệ An để tìm "hàng". Tại đây, Hạnh bắt mối mua của đối tượng người Lào được 1 bánh heroin, 1kg ketamin, 1kg ma túy đá và 29 túi ma túy hồng phiến.

Ngay sau đó, Hạnh mang ma túy về nhà rồi liên lạc với đầu mối ở Hà Nội để giao hàng. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hạnh giấu ma túy vào trong cánh cửa xe ô tô. Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng.