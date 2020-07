Gã đàn ông đi Vespa chuyên đột nhập trộm cắp nhà dân

Bước đầu, tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đối tượng Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khai đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trước khi bị lực lượng Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Ngọc Điệp bị bắt giữ sau khi vừa thực hiện vụ trộm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 19-7, Điệp đi xe máy Vespa Primavera màu đỏ (không đeo biển kiểm soát) đến ngõ 1 phố Khâm Thiên nhằm mục đích rình mò trộm cắp tài sản.



Phát hiện tầng 1 của ngôi nhà không có người, cửa ra vào mở và trên kệ tivi trong nhà có 3 chiếc điện thoại di động, Điệp dựng xe ở đầu ngõ rồi lẻn vào lấy 3 chiếc điện thoại. Đúng lúc này, chủ nhà đi từ trong bếp ra phát hiện Điệp đang lấy trộm tài sản nên tri hô.

Các tang vật bị thu giữ

Đối tượng lái xe máy bỏ chạy đến đầu ngõ thì bị người dân cùng lực lượng Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Điệp khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Mở rộng điều tra, đối tượng khai còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 17-7, Điệp lén lút lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Fujisu tại một nhà dân ở ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Trộm được “hàng”, đối tượng mang đi cầm cố lấy tiền tiều xài cá nhân.

Tiếp đó, một giờ trước khi bị bắt, tức 17h30 ngày 19-7, Điệp lượn lờ ở khu vực ngõ 126 phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, phát hiện cửa ngôi nhà không đóng cửa, phòng khách ở tầng 1 có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell. Thấy vậy, gã dựng xe lẻn vào trộm cắp rồi tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Công an phường Khâm Thiên đưa Hoàng Ngọc Điệp đi xác định vị trí trộm cắp tài sản, địa điểm tiêu thụ tài sản và đã thu hồi, tạm giữ tang vật do Hoàng Ngọc Điệp lấy trộm.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Điệp có 2 tiền án về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Cướp giật, trộm cắp tài sản”. Vụ án đang được điều tra mở rộng.