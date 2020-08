Ép con nợ đi ‘du lịch’ bằng tuýp sắt

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Minh (SN 1988) trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Nguyễn Việt Dương (SN 1993), trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Tiến Thành (SN 1989) trú tại phường Văn Đấu, quận Kiến An, Hải Phòng để điều tra về tội danh Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, chiều 15-7, Công an phường Trung Văn tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị H, trú tại phường Trung Văn, về việc con trai bà là anh Nguyễn Duy T. đang bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập. Qua điện thoại, nhóm đối tượng tuyên bố gia đình bà H. phải trả hơn 200 triệu đồng thì anh T. mới được về.

Các đối tượng trong vụ án

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Văn phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Hoàng Gia Minh, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Việt Dương đang bắt giữ anh Nguyễn Duy T.

Quá trình điều tra xác định, anh T. vay nợ Minh 300 triệu đồng. Nhiều lần đòi nhưng T. không chịu trả, thậm chí còn tìm cách bỏ trốn nên Minh đã nhờ Nguyễn Việt Dương và Nguyễn Tiến Thành đi lùng.

Khoảng 22h30 ngày 14-7, Dương điều khiển xe máy chở Thành đến khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì bắt gặp anh T. đang đi xe máy. Dương và Thành bám theo đồng thời gọi điện báo cho Minh. Di chuyển đến khu vực đường Lạc Long Quân, nhóm Dương, Thành chập được cùng Minh đang điều khiển xe ô tô, lập tức chặn ép đầu xe máy "con nợ".

Cậy đông, các đối tượng ép anh T. lên xe của Minh, rồi Dương mang xe máy của T. đi gửi. Sau đó, cả nhóm chạy thẳng về khu vực quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Trên đường đi, cả nhóm thay nhau chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần T. Xe dừng ở gần một nghĩa trang, nhóm Dương cùng 1 đối tượng bản địa biệt danh là "Híp", đã dùng chân tay và tuýp sắt đánh anh T., bắt phải trả hơn 200 triệu đồng.

Do hoảng sợ nên T. đã xin được gọi điện thoại về cho gia đình. Khi người thân của T. nghe máy, các đối tượng chửi bới, tuyên bố nếu gia đình không trả tiền thì T không thể về nhà. Đánh đập chán, nhóm Dương quay về Hà Nội.

Khoảng 4h15, cả bọn về tới phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Tại đây, Minh bắt T. viết giấy vay nợ số tiền 300 triệu đồng. Trong suốt cả ngày 15-7, T. bị Minh giữ tại cửa hàng không được ra ngoài. Sau đó, quá trình đến nhà T. đòi tiền, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang. Vụ án đang được điều tra mở rộng.