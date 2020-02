Đường đi của 120.000 chiếc khẩu trang chuẩn bị được tuồn sang Trung Quốc

ANTD.VN - Bước đầu, khi làm việc với cơ quan công an, hai người phụ nữ đứng ra nhận lô hàng 120.000 chiếc khẩu trang từ các tỉnh miền Trung, phía Nam chuyển ra Hà Nội, rồi chuẩn bị mang lên biên giới bán sang Trung Quốc.

Như ANTĐ thông tin, sáng 4-2, Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12, Cục QLTT Hà Nội tạm giữ 120.000 chiếc khẩu trang chưa có hóa đơn chứng từ.

Theo chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, sau khi lực lượng Công an, QLTT triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng nhằm ổn định giá từ ngày 1-2-2020, đa số các nhà thuốc trong chợ thuốc Haphulico đều treo biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi”. Tuy nhiên, qua nắm tình hình thị trường, Đội An ninh phát hiện một số đối tượng mua hàng, tích trữ mặt hàng khẩu trang y tế từ các tỉnh phía Nam chuyển lên Lào Cai, từ đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, trong khi thị trường trong nước đang trong tình trạng khan hiếm hàng.

Lực lượng Công an quận Thanh Xuân làm việc với người đứng ra nhận lô hàng khẩu trang không có giấy tờ

Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Quận Thanh Xuân, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội An ninh chủ động mở rộng diện rà soát, nắm tình hình để phát hiện các trường hợp đầu cơ, găm hàng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra kho hàng chuyển phát nhanh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nữ hoàng Thái Bình Dương (địa chỉ 21LK 96/96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Qua kiểm tra phát hiện 47 thùng khẩu trang y tế các loại, ghi nhãn mác của các cơ sở sản xuất như: Thiên Thủy, Mỹ Đức, Đỉnh Hưng, XS Pro, 4 Pro (2.500 chiếc/thùng) để chuyển đi Lào Cai của 2 chủ hàng.

Trong đó, bước đầu xác định 40 thùng hàng khẩu trang thể hiện liên quan đến Công ty TNHH TMDV thiết bị y tế Mỹ Đức (địa chỉ tại quận Tân Phú, Hồ Chí Minh) bán cho Công ty CPTM Xuất nhập khẩu Mai Linh (địa chỉ tại Duyên Hải, Lào Cai) do Nguyễn Thị Oanh (SN 1961, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đứng ra nhận hàng để chuyển lên Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngoài ra có 7 thùng hàng khẩu trang không có nhãn mác, không có hóa đơn do Nguyễn Thị Quỳnh Xuân (SN 1993, trú tại phường An Hòa Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đứng ra nhận hàng.

Qua khai thác được biết, trước đó Nguyễn Thị Quỳnh Xuân thu gom số hàng này ở Đà Nẵng và dự định đưa lên Lào Cai tìm cách chuyển qua cửa khẩu Hà Khẩu sang Trung Quốc.