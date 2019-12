Được Giám đốc giao giữ bọc tiền tỷ, lái xe "cuỗm" bỏ trốn

ANTD.VN - Sau 3 giờ nhận được tin trình báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với Công an phường Nghĩa Tân đã bắt giữ được người lái xe "ôm" hơn tỷ đồng của công ty bỏ trốn...

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Lương Văn Sáu, SN 1994, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang là lái xe cho công ty TNHH Taewon Soltech Vina, có địa chỉ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Khoảng 13h ngày 10/12, Sáu được giao chở ông An Ung, mang quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc công ty đến một ngân hàng trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.

Tại đây, ông này có giao cho Sáu túi nilong, bên trong có hơn 1,3 tỷ đồng để vào ngân hàng giao dịch.

Giữ số tiền lớn này, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã bỏ xe ô tô của công ty lại, mang tiền về phòng trọ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Sáu lấy 8,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân, chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi mang số tiền còn lại đi xe lên Phú Thọ, rồi về nhà ở Yên Dũng, Bắc Giang cất giấu.

Đối tượng Lương Văn Sáu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đến 15h30, ông An Ung từ ngân hàng đi ra thì phát hiện lái xe và số tiền biến mất. Ông đã đến Công an phường Nghĩa Tân trình báo vụ việc. Sau 3h đồng hồ nhận được tin trình báo, Đội CSHS Công an Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Nghĩa Tân đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ 1.110.000.000 tại nhà của đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Văn Sáu về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/12, cơ quan công an đã tiến hành trao trả số tiền cho người bị hại.

CAQ Cầu Giấy trao trả số tiền hơn 1 tỷ đồng cho ông An Ung, Giám đốc công ty TNHH Taewon Soltech Vina

Cảm phục trước tinh thần mưu trí, khám phá nhanh vụ án của lực lượng Công an, Công ty TNHH Taewon đã gửi thư cảm ơn tới Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.