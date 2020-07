Dùng giấy tờ giả thuê ôtô tự lái rồi "cuỗm" luôn

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Nhân (SN 1991, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Chí Nhân

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, ngày 15-5, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của anh Ngô Hà Thắng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị một đối tượng tên Đào Minh Thành (ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh) thuê chiếc xe ô tô Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 20A-359.92 nhưng đến hạn không trả.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã tiến hành xác minh, điều tra truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định anh Thắng có nhu cầu cho thuê xe tự lái nên đã đăng thông tin lên mạng xã hội.

Sau đó, có một nam thanh niên mang theo giấy tờ tùy thân tên Đào Minh Thành liên hệ và gặp anh Thắng ngỏ ý thuê xe. Hai bên thỏa thuận giá cả, anh Thắng chụp lại các giấy tờ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe mang tên Đào Minh Thành và giao xe cho đối tượng với giá 1 triệu đồng/ngày thuê từ ngày 8-5 đến 11-5.

Tuy nhiên, hết thời hạn thuê xe anh Thắng liên lạc thì Thành đã "bặt vô âm tín". Tiếp tục tìm đến địa chỉ nhà theo các giấy tờ của Thành, anh Thắng mới “ngã ngửa” khi phát hiện không có ai tên Đào Minh Thành ở địa chỉ trên, đối tượng đã dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Thắng đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc.

Đối tượng sử dụng nhiều bộ giấy tờ giả để lừa đảo

Đến 2-7, anh Thắng trong quá trình di chuyển đến quận Đống Đa thì thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 20A-459.92, do một nam thanh niên điều khiển trùng với chiếc xe anh bị mất nên đã thông báo cho Công an quận Đống Đa đến xử lý và đưa chiếc xe về Công an phường Thượng Thanh để lập biên bản.

Từ đầu mối này, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã xác định được nơi Đào Minh Thành đang lẩn trốn, đồng thời bắt giữ đối tượng.

Chân tướng tội phạm



Tại cơ quan công an, Thành khai tên thật là Nguyễn Chí Nhân. Đối tượng đã lên mạng xã hội thuê làm các giấy tờ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe giả mang nhiều tên và địa chỉ thường trú khác nhau.

Sau đó, Nhân tiếp tục sử dụng các giấy tờ giả này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ôtô tự lái. Chiếc xe của anh Thắng sau khi lừa đảo thành công, Nhân mang đi cầm cố được hơn 100 triệu đồng, số tiền này đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh cờ bạc.

Khai thác mở rộng, Nhân khai với thủ đoạn này, đối tượng đã gây ra 5-6 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của các nạn nhân ở các quận nội thành Hà Nội. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Chí Nhân có 1 tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, Nguyễn Chí Nhân là đối tượng rất tinh vi, có sự chuẩn bị kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội và lẩn trốn kỹ càng. Nhân sử dụng toàn bộ các giấy tờ giả dán ảnh của mình, ngoài ra trong quá trình giao nhận xe, đối tượng thường hẹn các nạn nhân ra quán nước vỉa hè, nơi công cộng. Sau khi quan sát thấy chủ xe đi một mình, không có sự bám sát của lực lượng công an đối tượng mới xuất đầu lộ diện để giao dịch. Sau khi biết chủ xe và lực lượng Công an truy tìm đối tượng mang xe đi bán và xóa dấu vết bằng cách thay đổi toàn bộ các giấy tờ giả dựng lên một chân dung hoàn toàn mới, cùng với đó là thay các số điện thoại khác.

Công an quận Đống Đa đề nghị, ai là bị hại của đối tượng sử dụng thủ đoạn tương tự như trên, liên hệ với đồng chí Vũ Ngọc Phú, cán bộ điều tra, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa theo số điện thoại 0.934.145.959, để phối hợp giải quyết.