Dùng chíp điện tử để ăn chặn người chơi quay số trúng thưởng

06:10 22/12/2019 0 ANTĐ

ANTD.VN - Phan Hoài N rủ Vũ Đình H, Nguyễn Văn Th và Nguyễn Thành C đến Hội chợ thương mại để tổ chức trò chơi quay số trúng thưởng. Tại hội chợ, với bộ đồ nghề gồm một bàn quay số mô phỏng trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”, dưới gầm bàn có lắp các thiết bị gồm bảng mạch điện tử, mô tơ điện và các thiết bị quay, công tắc… Mọi công việc do N phân công, chỉ đạo. H là người trực tiếp quay nón, thu tiền đặt cửa của người thua và trả tiền cho người thắng. Th và C làm “cò mồi” đóng giả người chơi, đặt tiền vào các cửa không có người đặt, đồng thời có lời nói nhằm kích động lôi kéo người đi hội chợ tham gia. Thỉnh thoảng N cũng tham gia đặt cửa giả làm người chơi, nhưng công việc chính là ở xa điều khiển chíp điện tử. Cuối mỗi buổi, H, Th và C phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được cho N. Khi các đối tượng đang tổ chức trò chơi thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật cùng hơn 90 triệu đồng thu được từ trò chơi. Các đối tượng khai nhận có gắn chíp điện tử điều khiển từ xa để người chơi không bao giờ thắng, chỉ những kẻ “cò mồi” mới quay trúng ô được tiền, chính vì vậy cả nhóm mới thu được khoản tiền lớn kể trên.Vấn đề đặt ra là với hành vi của mình, các đối tượng trong vụ việc này đã phạm tội gì?