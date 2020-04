Đột nhập nhà dân, trộm cắp cả... máy hàn điện!

ANTD.VN - Không chỉ trộm cắp tivi, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Tiến Sinh cầm đầu còn trộm cắp cả máy hàn nặng gần 10kg của một gia đình trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

0h ngày 10-4, trong khi đang tuần tra đêm phòng chống trộm cắp tài sản trong mùa dịch Covid-19, tổ công tác CAP Xuân Tảo, CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy vác theo 1 ba lô màu đen, dừng xe trong ngõ. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính nam thanh niên.

Mở chiếc ba lô, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có một dụng cụ chuôi bằng gỗ, đầu gắn kim loại lục giác phía trên nhọn bẹt. Nam thanh niên khai tên là Phùng Văn Minh (SN 1989) trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, khai đang đợi Nguyễn Tiến Sinh (SN 1979) trú tại tổ dân phố Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm để cùng đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Sinh

Theo lời khai của Minh, đêm 27-3, đối tượng đã cùng Sinh và Nguyễn Đình Mạnh (SN 1989) trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phường Xuân Đỉnh.

Tổ công tác đã triệu tập các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ và biết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Tiến Sinh từng có 1 tiền sự vào năm 1994, khi mới 15 tuổi đã có hành vi trộm cắp tài sản, bị Công an huyện Từ Liêm (cũ) xử phạt hành chính.

Đối tượng Phùng Văn Minh

Năm 1995, Công an huyện Từ Liêm đưa đi Sinh đi trường giáo dưỡng. Hết hạn, Sinh về với cộng đồng nhưng lại tiếp tục trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 92 tháng tù giam cũng về tội danh này. Sau đó, Sinh có thêm 2 tiền án cũng với tội trộm cắp tài sản do TAND TP Hà Nội và TAND huyện Mê Linh xử vào các năm 2006 và 2014.

Mạnh cũng có 1 tiền án vào năm 2016, do TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 39 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Mới đây, vào tháng 2-2020, TAND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm, tuyên bản án 15 tháng tù giam cho đối tượng can tội trộm cắp tài sản. Mạnh đã kháng cáo, đang chờ ngày tòa xử phúc thẩm thì lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản cùng nhóm Sinh.

Đối tượng Nguyễn Đình Mạnh

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chiều 27-3, Nguyễn Tiến Sinh, Phùng Văn Minh, Nguyễn Đình Mạnh thống nhất tìm sơ hở nhà dân để trộm cắp tài sản. Mạnh điều khiển xe máy chở Sinh đi trộm cắp tài sản, còn Minh đợi tại xưởng của Sinh tại khu vực gầm cầu chợ Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh.

Khi đi đến đầu ngõ 76, đường Tân Xuân, Mạnh dừng xe ở đầu ngõ cảnh giới cho Sinh đi vào trong ngõ trộm cắp tài sản. Sinh vào trong và phát hiện một căn nhà không có ai ở, đã dùng thanh sắt phá khóa vào nhà trộm cắp 1 tivi Samsung, bê ra ngoài để trên yên xe máy, để Mạnh điều khiển xe chở về xưởng của Sinh cất giấu.

Tang vật vụ án

Sau đó, Mạnh cùng với Minh quay lại ngõ nơi Sinh đang thực hiện hành vi trộm cắp. Mạnh dừng xe máy ở đầu ngõ cảnh giới, còn Minh đi bộ vào trong ngõ, gặp Sinh mở cửa vào nhà bị hại Sinh vừa trộm tivi. Tại đây, Minh tiếp tục lấy trộm 1 chiếc tivi Sony, đưa ra xe máy Mạnh đang chờ đầu ngõ. Mạnh và Minh lại đưa tivi về xưởng của Sinh để cất giấu rồi quay lại nhà bị hại lần thứ 3.

Lần này, Sinh soi đèn cho Minh trộm cắp 1 máy hàn điện, máy tính xách tay, rồi cả bọn mang về xưởng của Sinh cất giấu. Chiếc máy hàn Sinh bán cho một người không quen biết ở huyện Ba Vì, Hà Nội được 1,5 triệu đồng. Chiếc máy tính xách tay Sinh bán được 700.000 đồng. Định giá ban đầu, tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp khoảng 15 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an được biết ổ nhóm này còn gây ra 5 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.