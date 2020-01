Đột kích quán karaoke phát hiện hàng chục đối tượng đang "phê" ma túy

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, phòng ngừa và triệt phá các ổ nhóm liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy.

Lực lượng Công an lập biên bản, niêm phong tang vật và phân loại các đối tượng

Qua công tác nắm tình hình hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đội 7 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội phát hiện ổ nhóm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke có địa chỉ tại số 38, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Sau khi theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của cơ sở này, 1h45 ngày 11-1, Tổ công tác Đội 7 đã phối hợp với Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, kiểm tra hành chính quán karaoke trên.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện các đối tượng tại quán karaoke có sử dụng trái phép chất ma túy

Tại đây có 8 phòng hát, trong đó có 6 phòng đang có khách, tổng số 57 (43 khách, 13 nhân viên) đối tượng đang chìm trong tiếng nhạc cực mạnh.

Qua kiểm tra tại phòng Vip1 và Vip2, tổ công tác phát hiện nhiều đối tượng đang có biểu hiện “phê” ma túy và trong túi quần bên trái của đối tượng Tăng Xuân Mạnh (SN 1995), trú tại ngõ 87 - phố Láng Hạ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa có 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và 2,5 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Cùng với đó, là số tang vật gồm 1 đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng, 1 tẩu hút tự tạo và 1 thẻ cứng...

Tại phòng Vip 3, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 1 đĩa sứ, 1 tẩu hút tự tạo và 1 thẻ cứng.

Tương tự, tại phòng Vip 4 các chiến sỹ Công an đã lập biên bản thu giữ 1 đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng, 1 tẩu hút tự tạo và 1 thẻ cứng...

Qua giám định sơ bộ của lực lượng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội cho kết quả 2,5 viên mày hồng là ma túy tổng hợp, còn các tang vật trên đều dính ma túy tổng hợp loại chất Ketamine.

Kết quả kiểm tra nhanh của cơ quan công an cũng xác định có 30/56 đối tượng dương tính với ma túy (trong đó có 27 khách, 3 nhân viên). Được biết, quán karaoke này do Đỗ Khắc Hưng là người đứng tên chủ quán kiêm quản lý. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ

Theo Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP về tập trung đấu tranh mạnh với hoạt động phạm tội về ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đơn vị đã trinh sát, điều tra các điểm phức tạp có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội để phát hiện hoạt động tội phạm, lập kế hoạch đấu tranh”.

Trong hơn 20 ngày kể từ khi mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đến nay, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện, điều tra, khám phá 327 vụ với 404 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 325 vụ với 380 bị can.