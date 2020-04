Đột kích quán karaoke đang có 25 đối tượng "bay lắc" trong tiếng nhạc cực mạnh

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội vừa triệt xóa tụ điểm tập trung đông người, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke thuộc quận Hà Đông, do Nguyễn Văn Anh (44 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) là chủ cơ sở kinh doanh...

Điều đáng nói, đây là thời điểm đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, nhưng các đối tượng vẫn tụ tập để sử dụng trái phép chất ma túy.



Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về “Triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” và Kế hoạch số 23/KH-PC04 của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng CSĐT TP về ma túy - Công an Thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tập trung nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh chủ quán karaoke vi phạm

Qua đó, lực lượng công an nắm được thông tin quán karaoke Đồng Hới, địa chỉ tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, vi phạm lệnh giãn cách xã hội trong việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 là chứa chấp nhiều khách đến quán...



Rạng sáng 19-4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp với CAQ Hà Đông triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất quán karaoke Đồng Hới.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số phòng của quán này có nhiều đối tượng đang mở nhạc mạnh và “bay lắc”, nghi sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu tang vật tại chỗ, cũng như trong người các đối tượng gồm 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng, giám định kết luận là chất Ketamine khối lượng 0,785 gam; 57 viên nén, giám định kết luận là ma túy tổng hợp loại chất MDMA, tổng khối lượng 23,294 gam.

Cơ quan Công an phát hiện nhiều đối tượng "phê" ma túy trong quán karaoke Đồng Hới

Tiến hành kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan công an được biết 22/25 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có cả chủ quán Nguyễn Văn Anh. Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Anh tại quán Karaoke Đồng Hới, phát hiện và thu giữ một số tài liệu liên quan...

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, nhân viên và khách sử dụng ma túy, nhất là chủ quán Nguyễn Văn Anh có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.