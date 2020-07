Đóng vai khách mua nhà, trộm cắp ngoại tệ và điện thoại di động

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát giác trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng đối tượng xấu thông qua mạng xã hội và các trang web bán nhà, giả vờ đóng vai người mua nhà để tiếp cận những gia đình đang có nhu cầu bán nhà. Quá trình giao tiếp, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ nhà, đối tượng sẽ lấy trộm tiền, tài sản giá trị.

Tang vật phi pháp cơ quan Công an thu giữ

Xây dựng kế hoạch đấu tranh, đồng thời phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã dựng được nghi can Phan Xuân Ngọc (SN 1975, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng). Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 16-7-2020, phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Phan Xuân Ngọc.

Tại cơ quan Công an, Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội, bằng thủ đoạn trên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Gần đây nhất là 3 vụ trộm cắp tài sản tại ngõ 278 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; tiếp theo là vào ngày 2-7-2020, nhân lúc chỉ có một người già ở nhà, gã đã vào ngôi nhà tại đường Trung Hành, trộm cắp được 1 chiếc điện thoại di động và tiền mặt. Trước đó, ngày 21-6, vị “khách sộp” này cũng trộm cắp được 2.000 USD của một hộ dân giao bán nhà. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.