Đồng bọn tháo chạy, kẻ có 2 tiền án bị giữ cùng khẩu súng

Đêm 27-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực ngõ 215, phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động – CATP Hải Phòng phát hiện 3 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Long tại cơ quan Công an

Trông thấy lực lượng chức năng, 2 đối tượng bỏ chạy, và tên ngồi sau cùng bị giữ lại. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong người đối tượng tàng trữ 1 khẩu súng Colt xoay, nhãn hiệu WG, và 1 viên đạn.

Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Đằng Giang. Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ danh tính đối tượng khai là Huỳnh Ngọc Long (SN 1991, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An). Long có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt giữ người trái pháp luật. Vụ việc đã được chuyển đến CQĐT Công an quận Ngô Quyền để điều tra mở rộng.