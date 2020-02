Đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân

ANTD.VN - Bằng nhiều biện pháp, giải pháp tức thời và lâu dài, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã và đang nỗ lực xử lý tình trạng bơm kim tiêm đã qua sử dụng vứt bừa bãi quanh khu vực cổng viện Bạch Mai.

Qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa phát hiện tình trạng nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi tại khu vực đường tàu, trên đường Giải Phóng, quanh cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo các CBCS Cảnh sát khu vực, Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố nhiều lần ra quân xử lý tình trạng này.

Lực lượng Công an phường Phương Mai tổ chức tuần tra các điểm xuất hiện bơm kim tiêm đã qua sử dụng

Cụ thể, trong ngày 22-2, Công an phường đã tổ chức lực lượng thu gom số lượng lớn bơm kim tiêm đã qua sử dụng. Cùng với đó, tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt tại các điểm phát hiện bơm kim tiêm, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng này.

Công an phường còn chủ động tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân sinh sống tại khu vực này, nếu phát hiện tình trạng các đối tượng sử dụng ma túy, hoặc vứt bơm kim tiêm cần báo ngay cho lực lượng công an để xử lý.

Khu vực đường tàu cạnh cổng viện Bạch Mai xuất hiện bơm kim tiêm đã qua sử dụng

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai: “Ngoài việc thu dọn, xử lý bơm kim tiêm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, sinh sống ở khu vực này, Công an phường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên gọi hỏi răn đe, thử nhanh ma túy đối với các đối tượng. Đối với những trường hợp có biểu hiện nghiện ma túy, đơn vị sẽ đưa vào diện quản lý theo Nghị định 111/CP và vận động đi cai nghiện tự nguyện.

Khu vực bãi đất trống có bơm kim tiêm đã được lượng lượng công an thu dọn sạch, đảm bảo an toàn cho người dân

Bên cạnh đó, lực lượng công an phường thường xuyên kiểm tra các đối tượng nghi vấn, nếu có biểu hiện sử dụng, tàng trữ hoặc mua bán trái phép chất ma túy, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, Công an phường Phương Mai cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt. Công an phường thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 của phường có các giải pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Phương Mai, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các ban - ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là tại những khu vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.