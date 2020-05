Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Hàn Quốc sang Việt Nam trốn truy nã

Đối tượng Lee In Ock

Trước đó, qua công tác nắm tình hình rà soát địa bàn, Công an quận Cầu Giấy phát hiện đối tượng Lee In Ock (SN 1968; quốc tịch Hàn Quốc) đang tạm trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh và phát hiện những vi phạm trong quá trình cư trú của người đàn ông này.

Sau khi nhận quyết định xử phạt về việc vi phạm các quy định cư trú tại Việt Nam, ngày 21-5, Lee In Ock đã đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú về việc đang bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Lee In Ock đã chiếm đoạt số tiền 240 triệu won tại Hàn Quốc, sau đó sang Việt Nam lẩn trốn.

Đến ngày 28-5, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Lee In Ock cho Cảnh sát Hàn Quốc.