Đối tượng đốt bệnh viện, hành hung nữ điều dưỡng bị khởi tố

Ngày 2-1, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hội (SN 1988), trú tại xã Hải Thượng, huyên Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 25-12-2019, Hội bị tai nạn giao thông nên được đưa vào Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập 2, đóng trên địa bàn TX. Hoàng Mai để điều trị.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 26-12-2019, Nguyễn Văn Hội tỉnh dậy, hút thuốc thì bị nhân viên điều dưỡng trực nhắc nhở.

Phòng bệnh bị Hội đốt cháy rụi

Bực mình vì điều này, đối tượng Hội sau đó vào nhà vệ sinh hút xong điếu thuốc rồi dùng bật lửa phóng hoả đốt phòng điều trị ở tầng 2 của bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn khống chế, hành hung nhân viên điều dưỡng.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát PCCC số 9 có mặt khống chế đối tượng Hội, giải cứu nữ điều dưỡng, sơ tán bệnh nhân và tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập 2 cho biết, nữ điều dưỡng bị khống chế là Lê Thị Hằng. Chị này bị chấn động não, mang thai tháng thư 3 và đang phải theo dõi.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hội còn bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Phía Công an thị xã Hoàng Mai chưa có kết luận chính thức, cần phải điều tra, làm rõ thêm.

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC, vụ cháy gây thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.