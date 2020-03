Đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt ĐTDĐ tại bệnh viện "sa lưới"

19:12 28/03/2020 0 Vinh Nghĩa

ANTD.VN -Chiều 28 – 3, Công an phường Tự An – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chuyển giao vụ một đối tượng chuyên giả lừa mượn của người dân tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sau đó chiếm đoạt cho đội Điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.