Đối tượng cầm đầu đường dây gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ra đầu thú

ANTD.VN -Phi cho đồng bọn giả danh nhân viên viễn thông gọi cho các nạn nhân để thông báo việc nợ cước rồi báo "công an" để giải quyết. Sau đó, các nạn nhân sẽ nhận được điện thoại từ "công an rởm" báo việc họ liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền…Khi các nạn nhân sợ hãi "dính bẫy", những kẻ lừa đảo yêu cầu họ chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để phục vụ điều tra.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng Nguyễn Văn Phi (29 tuổi) trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra đầu thú.



Phi được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng và bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, năm 2017, Nguyễn Văn Phi nhập cư trái phép sang Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, Phi liên hệ về với các đối tượng ở trong nước và chỉ đạo Phạm Đình Luận (26 tuổi) trú xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Phi tại cơ quan công an

Từ chỉ đạo của Phi, Luận tiếp tục móc nối Nguyễn Hữu Thu (28 tuổi) và Phạm Đình Phi (20 tuổi) trú cùng xã với Luận để đóng nhiều vai trong việc liên hệ với các nạn nhân.

Để chuẩn bị cho việc nhận tiền, Phi thông báo với Luận tìm người mở thẻ ATM tại các ngân hàng và sẽ được các đối tượng này mua lại với giá 3 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Thu đã đồng ý đi mở 15 thẻ ATM ở các ngân hàng cho Luận. Có thẻ, Luận gửi sang Đài Loan cho Phi.

Thực hiện việc lừa đảo, nhóm của Phi cho người giả danh là nhân viên viễn thông gọi đến cho các nạn nhân thông báo việc nợ cước nhà mạng. Dù các nạn nhân thanh minh việc mình không bị nợ cước nhưng vẫn bị “nhân viên viễn thông” đe dọa báo công an để giải quyết sự việc.

Sau đó, nạn nhân sẽ nhận được cuộc điện thoại từ đuôi 113 tự nhận mình là công an, thông báo cho họ việc đang liên quan đến rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em... Số tiền trong tài khoản của họ bị nghi ngờ liên quan đến những vụ án này.

Khi các nạn nhân đã hoảng sợ, các đối tượng yêu cầu họ phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, các đối tượng này hứa, nếu số tiền không liên quan đến các vụ án sẽ được hoàn trả lại.

Bằng chiêu trò này, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Tiến D. 218 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Đ. (Nghệ An) 200 triệu đồng; chị Hoàng Thị Phong L. (Nghệ An) 169 triệu đồng; chị Phan Khánh C. (Nghệ An) 256 triệu đồng và bà Bùi Thị Hồng T. (Khánh Hòa) hơn 2,4 tỷ đồng. Tổng số tiền mà nhóm này thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Qua thời gian dài điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Thu, Luận và Phạm Đình Phi. Tuy nhiên, thời điểm này, Nguyễn Văn Phi không có mặt tại địa phương nên Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố và truy nã đối với đối tượng này. Thời gian gần đây, Phi trở về Việt Nam được lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt.