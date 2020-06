Đối tượng bỏ trốn tại Toà Hà Đông tội trạng như thế nào?

Cụ thể, theo cáo trạng truy tố, đối tượng bỏ trốn tại trụ sở TAND quận Hà Đông (Hà Nội) là Nguyễn Văn Trung (tên gọi khác là Trung Điếu, SN 1983), trú ở tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Trung bị đưa ra xét xử về các tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước vụ án này, Nguyễn Văn Trung từng 4 lần bị xử lý trước pháp luật về các hành vi, tôi danh liên quan đến gây rối trật tự công cộng, tang trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản.

Sau lần bỏ trốn này, bản thành tích "bất hảo" của Nguyễn Văn Trung tiếp tục nối dài.

Tội trạng trong lần trốn tòa của Nguyễn Văn Trung được xác định, năm 2018, anh ta có quan hệ tình cảm với chị Ngọc (43 tuổi), ở Hà Đông. Trước ngày xảy ra vụ án đe dọa giết người, chị Ngọc muốn chia tay nên tìm cách tránh mặt Trung.

Sau đó, Trung nhiều lần nhắn tin đe dọa, cấm chị Ngọc có tình cảm với người khác. Tối 20-2-2010, đối tượng mang theo súng Colt xoay lắp đầy đạn và dao nhọn đến căn hộ chung cư ở phường La Khê, nơi bạn gái sống để nói chuyện.

Đến nơi, anh ta đạp cửa phòng, gí súng vào đầu chị Ngọc và dọa: "Hôm nay tao sẽ giết mày". Mặc nạn nhân van xin, Trung tiếp tục kề dao vào má người phụ nữ và hỏi vì sao chị Ngọc đòi chia tay, đồng thời đe dọa "tao và mày cùng chết".

Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Trung. Thế nên đối tượng ở lại suốt đêm cùng người tình. Sáng hôm sau, thừa lúc Trung đi nấu cơm, chị Ngọc nhắn tin cầu cứu và nhờ bạn báo bảo vệ chung cư. Được giải cứu, người phụ nữ đến Công an phường La Khê trình báo.

Trong khi ấy, Trung giấu súng và đạn trong phòng ngủ của bạn gái rồi bỏ đi. Mặc dù bỏ trốn nhưng Trung vẫn nhắn tin, gọi điện dọa giết khiến nạn nhân không dám về nhà.

Tối 4-3, Trung đội tóc giả rồi đi xe máy đến phá cửa nhà chị Ngọc để lấy lại súng ngắn. Khuya cùng ngày, anh ta hẹn gặp bạn gái ở khách sạn Mường Thành (quận Hà Đông). Rạng sáng 5-3, thấy chị Ngọc đến điểm hẹn, Trung chĩa súng về phía người phụ nữ nhưng bị lực lượng công an đuổi theo, bắt giữ cùng súng và 6 viên đạn.

Trong quá khứ, năm 2006, Nguyễn Văn Trung bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng. Năm 2011, anh ta tiếp tục bị phạt tiền do tàng trữ ma túy. Hai năm sau, TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt Trung 33 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Năm 2017, đối tượng tiếp tục bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 2-1-2020, một lần nữa Nguyễn Văn Trung bị Công an quận Hà Đông khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” và sau đó là đến vụ án này.