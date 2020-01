Dọa tống tiền bạn gái cũ bằng ảnh "nhạy cảm"

Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Xuân Dũng (SN 1979; trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2016, Dũng có quan hệ tình cảm với chị L.T (SN 1970; trú tại huyện Đông Anh), sau đó hai người cắt đứt liên lạc. Đến năm 2019, Dũng liên lạc lại với chị T và yêu cầu bạn gái cũ phải đưa cho 30 triệu đồng nếu không sẽ phát tán ảnh "nhạy cảm" của chị.

Đối tượng Lê Xuân Dũng

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, chị T đã chuyển cho Dũng 12 triệu đồng. Sau đó, gã này tiếp tục yêu cầu nạn nhân phải chuyển nốt số tiền còn lại. Không thể tiếp tục chịu đựng thêm những áp lực, chị T đã đến Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy trình báo.

Tiến hành điều tra, xác minh, ngày 19-12-2019, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Lê Xuân Dũng, thu giữ 18,5 triệu đồng là số tiền đối tượng đã cưỡng đoạt của chị T. Tại Cơ quan Công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.