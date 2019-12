Dọa "cắt tim" người mua nợ trang "cá độ" bóng đá

Khoảng 15h45 ngày 19-12, chị Tạ Thanh Huyền, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trình báo: buổi chiều cùng ngày, anh Hoàng Văn Bách, chồng chị Huyền khi đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán trà đá trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, đã bị một nhóm nam thanh niên lạ mặt đe dọa, ép lên xe ô tô đưa đi đâu không rõ. Sau đó, có người gọi điện thoại yêu cầu chị Huyền phải đưa 1 tỷ đồng để “chuộc” chồng, nếu không sẽ nhận được lưỡi, tim của anh Bách...

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Huyền, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đã xác minh sự việc, khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ sự việc anh Hoàng Văn Bách bị một nhóm người bắt giữ trái pháp luật.

Nhóm các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản đang bị tạm giữ hình sự

Theo đó Công an quận Nam Từ Liêm xác định cuối tháng 11-2019, anh Bách vào TP. HCM chơi và nhờ Trần Văn Khôi (SN 1978) trú tại phường 1, quận 4, TP. HCM lấy trang "cá độ" bóng đá. Khôi lấy cho Bách trang "cá độ" bóng đá với giá 225 triệu đồng. Tuy nhiên, Bách chưa có tiền trả đã về Hà Nội. Sau đó, Khôi đã nhờ người tìm Bách để đòi nợ trang "cá độ" bóng đá.

Sau nhiều ngày truy tìm Bách, chiều 19-12, phát hiện người đàn ông này đang ngồi uống nước cùng bạn, nhóm của Khôi đi xe ô tô do Nguyễn Hùng Anh (SN 1995), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển, tìm đến nơi Bách ngồi uống nước. Cùng đi xe ô tô với Khôi có Trần Văn Thặng (SN 1989) trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định; Trương Công Khanh (SN 1982) trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, Nguyễn Hùng Anh vẫn ngồi trên xe ô tô còn Thặng, Khanh, Khôi đến quán nước lôi anh Bách lên xe. Anh Bách chống cự vùng vẫy không lên xe đã bị Thặng, Khanh, Khôi dùng tay và gạch đánh, rồi túm tóc, đẩy kéo lên xe ô tô (loại xe Honda City) của Hùng Anh rời khỏi hiện trường.

Khôi bảo Hùng Anh lái xe đi Nam Định. Trên đường đi, Khôi và Thặng cùng anh Bách ngồi ở dãy ghế phía sau. Bách bị Khôi và Thặng dùng tay khống chế, dúi đầu anh Bách xuống đất, còn Khôi dùng tay đấm liên tiếp vào mạn sườn của Bách và yêu cầu nạn nhân gọi điện thoại về nhà lấy tiền trả Khôi.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng để đi khống chế anh Bách

Sợ bị đánh tiếp, anh Bách buộc phải gọi điện thoại cho bố đẻ, nhờ đi cầm cố nhà lấy tiền trả cho Khôi, đồng thời gọi điện nhắn tin cho vợ giục đi vay 1 tỷ đồng trả nchủ nợ. Khi anh Bách gọi điện thoại cho chị Huyền, nhóm của Khôi còn đe dọa nếu không trả tiền sẽ cắt lưỡi, cắt tim...

Sau đó, Khôi thay đổi ý định, không về Nam Định mà bảo Hùng Anh đi về gần nhà anh Bách ở Thái Bình, để tiện cho việc lấy tiền từ bố anh Bách. Trên đường đi, anh Bách nói bố chưa về, nên Khôi bảo Hùng Anh đưa đến nhà hàng Hoa Viên, ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, là nơi kinh doanh của bạn Khôi.

Tuy nhiên, trước khi đến nhà hàng nhóm Khôi đã đưa anh Bách vào công viên ở gần đó, ép viết 1 giấy thuê xe ô tô và 1 giấy vay tiền. Chính Khôi trực tiếp đọc cho anh Bách viết giấy thuê xe và giấy vay tiền có nội dung: "Bách vay của Hùng Anh số tiền 1 tỷ đồng...". Sau khi anh Bách viết giấy vay tiền, nhóm của Khôi đưa nạn nhân đến nhà hàng Hoa Viên ăn cơm.

Tại nhà hàng, Khôi cùng nhóm bạn dọa cắt ngón tay, chửi và ép anh Bách gọi điện thoại cho chị Huyền giục đi vay tiền chuyển cho nhóm này.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Lộc Vượng, TP Nam Định xác định nhóm Khôi đang ở trên địa bàn. 22h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công anh Bách. Khai thác tại chỗ, các đối tượng Khôi, Hùng Anh, Thặng, Khanh khai nhận hành vi của mình như nêu trên.

Giám định ban đầu, cơ quan công an xác định anh Bách có một số vết thương vào phần mềm trên mặt và người. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự nhóm Trần Văn Khôi, Trần Văn Thắng, Trương Công Khanh và Nguyễn Hùng Anh để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.