‘Điều’ tài xế ‘xe ôm’ di chuyển hàng chục cây số để cướp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, rạng sáng 13-5, người dân xã Tân Việt, huyện Thanh Hà phát hiện một nam niên nằm thoi thóp bên đường, vùng cổ có vết thương tích nghiêm trọng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhân dân đưa người bị hại đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.Q.V (SN 1996, quê quán Lạc Thuỷ, Hoà Bình); làm nghề “xe ôm” tại khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 0h ngày 12-5, anh V. đón khách tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng, phường Giáp Bát, quân Hoàng Mai, thì có 1 nam thanh niên đến thuê chở về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà với giá 600.000 đồng. Đến địa bàn xã Tân Việt, đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế, tấn công nhằm cướp tài sản của anh V. Hậu quả, người lái “xe ôm” bị trọng thương.

Từ thông tin trao đổi của Công an huyện Thanh Hà, Công an phường Giáp Bát và đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai đã lập tức rà soát, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Đến khoảng 23h30 ngày 14-5, tổ công tác Công an phường Giáp Bát phát hiện đối tượng nghi vấn đang lang thang trong khu vực hồ Giáp Bát, đã đưa về trụ sở đấu tranh. Đáng chú ý, lực lượng Công an thu giữ của đối tượng một con dao và bộ quần áo dính máu.

Khai thác “nóng”, cơ quan Công an làm rõ đối tượng này chính là thủ phạm cướp tài sản tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Danh tính tên cướp là Vũ Ngọc Trung (SN 2001, quê quán Bắc Quang, Hà Giang).

Bước đầu, đối tượng Trung khai nhận động cơ gây án nhằm kiếm tiền đi vào miền Nam. Sau khi đâm trọng thương anh V., đối tượng Trung đi bộ ra QL 5, rồi đón xe khách quay về khu vực Bến xe Giáp Bát, cho đến khi bị bắt. Vụ án đang được điều tra mở rộng, song theo Trung tá Hoàng Đăng Phong - Phó trưởng Công an phường Giáp Bát; rất có thể đối tượng Trung đã không thực hiện được hành vi manh động, nếu người lái "xe ôm" có ý thức cảnh giác. Trả giá cao để thuê chở cuốc xe đi xa trong đêm hôm khuya khoắt, đây là thủ đoạn phổ biến của tội phạm cướp, đặc biệt đối với những "con môi" làm nghề "xe ôm", taxi...