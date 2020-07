Diễn biến tố tụng mới nhất vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, được dư luận quan tâm. Việc trả hồ sơ là để các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong vụ án.

Một số đối tượng chính trong vụ án

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 20-7-2020.

Có tổng số 32 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự tại phiên tòa.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập hơn 60 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, hơn 30 người làm chứng đến tham dự phiên tòa.

Trong số 12 bị cáo, có 8 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành).

Bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo quy định tại Điều 206, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, tháng 7-2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong do bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà; việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV.