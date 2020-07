Đi ô tô Lexus gắn biển xanh giả, đối tượng vi phạm 'dọa' chốt 141 bất thành

Tối 8-7-2020, tổ công tác Y23/141 CAHN do Trung tá Nguyễn Thanh Ca (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên).



Đến 21h30, tổ công tác phát hiện một xe ô tô hiệu Lexus gắn biển nền xanh 80B-5932 kèm còi hụ, đèn nháy và có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Gắn biển xanh giả kèm rất nhiều phù hiệu, chiếc xe ô tô Lexus có còi hụ và đèn nháy vẫn bị tổ công tác Y23/141 chặn dừng để kiểm tra

Tại chốt 141, cảnh sát ghi nhận ở mặt kính xe còn có các phù hiệu khác nhau, trong đó có phù hiệu ghi "VNTV - Truyền hình Trực tuyến Việt Nam". Trong quá trình kiểm tra hành chính, cán bộ của tổ Y23/141 còn thu được một bộ cảnh phục Công an Nhân dân đính bảng tên của lái xe, cầu vai thể hiện hàm thượng tá, mũ kê-pi, các bộ BKS xe 29A-067.74, 51A-370.23.

Ban đầu, lái xe tỏ thái độ không hợp tác, liên tục đề nghị gọi điện "cho người quen". Tuy nhiên, Cảnh sát 141 kiên quyết yêu cầu đối tượng này phải chấp hành.

Cảnh sát phát hiện trong chiếc xe ô tô còn có cảnh phục và rất nhiều BKS khác

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng trên đã phải thừa nhận tất cả đều là... giả, từ chiếc BKS nền xanh 80B cho tới bộ cảnh phục. Danh tính của người đàn ông này được làm rõ là Bùi Trọng Chí (SN 1973; trú tại tổ 4 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

Trình bày tại chỗ, Chí nói rằng, anh ta... làm nghề tự do. Các bộ BKS giả - gồm cả biển nền xanh 80B - là do Chi mua về lắp vào xe ô tô, để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý khi đi đường, trong khi bộ cảnh phục Công an nhân dân và mũ kê-pi là do anh ta mua qua internet với mục đích... chụp ảnh, đăng Facebook.



Trên xe ô tô của Chí, cảnh sát còn phát hiện có rất nhiều bộ hồ sơ xin việc.

Đối tượng Bùi Trọng Chí bị đưa về cơ quan công an để làm rõ động cơ, mục đích

Trung tá Nguyễn Thanh Ca cho biết: "Khi mới xuống xe, đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí còn lên tiếng chất vấn cán bộ của tổ công tác rằng, đây là đơn vị nào, ai là người phụ trách... Tuy nhiên, chúng tôi luôn nắm vững nghiệp vụ để kịp thời phát hiện những chi tiết bất thường của chiếc xe gắn cả còi hụ, đèn nháy đó".

Tổ Y23/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Đức Giang, quận Long Biên, để tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích, động cơ của Bùi Trọng Chí.

Trước đó một ngày, tổ công tác trên đã phát hiện ô tô giấu súng colt xoay và đạn ở cốp xe.