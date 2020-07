Đến nhà dân xin tiền, thừa cơ trộm cắp tài sản mua ma túy

11:09 03/07/2020 0 Minh Quang

ANTD.VN - Ngày 3-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dũng (SN 1989, trú tại thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn) và Hoàng Văn Thưởng (SN 1987, trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) về hành vi Trộm cắp tài sản.