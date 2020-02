Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh

Ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết: Các cơ quan chức năng gồm Viện kiểm sát, Công an huyện Thường Tín, Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), Sở Y tế, Cục Nghiệp vụ Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, các Đội quản lý thị trường… mới đây có cuộc họp. Nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng tội danh cũng như điều tra rõ số lượng khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh công ty trên đã sản xuất bán ra thị trường.

Qua quá trình điều tra, nếu các cơ quan chức năng xác định đủ yếu tố để xử lý hình sự theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả", thì người phạm tội sẽ bị xét xử, phạt tù từ 01 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

“Theo cá nhân tôi cần xử lý nghiêm nặng doanh nghiệp vì tiền bất chấp luật pháp, coi thường người dân như thế này”, ông Nghĩa nhấn mạnh.