Đề nghị truy tố 7 bị can liên quan đến vụ "Cố ý gây thương tích" do Đường "Nhuệ" cầm đầu.

08:46 14/07/2020 0 Quang Trường

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích”, đề nghị truy tố bị can 7 trong đó có Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tên gọi khác là Đường “Nhuệ”), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường) cùng 5 bị can khác, đều là đàn em của Đường “Nhuệ”.