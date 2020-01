Đấu tranh quyết liệt, triệt xóa nhiều băng ổ nhóm trong 20 ngày đầu cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán

ANTD.VN - Sơ kết những ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với công an cả nước, lực lượng công an Thủ đô đã đạt nhiều kết quả trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Nghiêm túc thực hiện điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP thông tin, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có Mệnh lệnh ra quân, ngày 14-12-2019, Giám đốc Công an Thành phố (CATP) đã ra lệnh cho Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã bắt đầu từ 8h00 ngày 16-12 đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và TNXH theo kế hoạch đã đề ra.

CATP cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2020.

Đồng thời tiếp tục xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch, chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng, chống tội phạm có tính chất chuyên sâu và các chuyên đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Công an quận Bắc Từ Liêm đấu tranh triệt xóa ổ nhóm mua bán trái phép 42 bánh heroin trong những ngày đầu cao điểm

Ngoài ra, CATP đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả 2 cao điểm chuyên đề gồm Kế hoạch số 359 về cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Kế hoạch 388 về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các Lễ hội đầu xuân 2020.

Đánh giá chung sau 20 ngày thực hiện cao điểm, lực lượng Công an các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an và Công an Thành phố; chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo, quán triệt các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt công tác này để tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Các đơn vị đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng các băng nhóm tội phạm. Vì vậy, kết quả điều tra khám phá án hình sự, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, điều tra khám phá án hình sự đạt 85,2%; án rất nghiêm trọng; đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao bước đầu đã đạt tiến độ đề ra.

Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là về ban đêm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội. Không để hình thành các cụ điểm phức tạp mới về ANTT.

Tập trung phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự

Tuy nhiên, trong đợt cao điểm, chỉ huy các đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong đợt cao điểm xong tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn, phạm pháp hình sự và án đặc biệt nghiêm trọng chưa giảm. Một số loại tội phạm có dấu hiệu tăng như giết người, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cướp giật, cố ý gây thương tích...

Lãnh đạo CATP tiếp tục yêu cầu các đơn vị tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng trong dịp cao điểm

Để hoàn thành chỉ tiêu đợt cao điểm, kéo giảm phạm pháp hình sự so với cùng kỳ, lãnh đạo CATP nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, chiến lược; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, Thủ đô, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm gây án nghiêm trọng và trọng án; phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là các phương thức, thủ đoạn mới...

Tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ, liên quan đến hoạt động tín dụng đen”, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, sử dụng “vũ khí nóng”, vật liệu nổ, gây án nghiêm trọng... đã rà soát, lập hồ sơ quản lý; kiên quyết không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, các tụ điểm phức tạp về TTATXH gây bức xúc trong dư luận. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2020.