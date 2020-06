"Đầu nậu" ma túy đâm ôtô vào xe của Cảnh sát để trốn chạy khi bị truy bắt

ANTD.VN - Một "đầu nậu" ma túy lớn ở Hà Nội vừa bị Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ, thu hơn 800 viên ma túy tổng hợp các loại...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa phát hiện một số đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy trên địa bàn Hà Nội. Đường dây này do Nguyễn Văn Nhân (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhân

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Đội Điều tra tổng hợp đã phối hợp với Đội phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng Nhân. Cụ thể, đối tượng này thường dùng xe ô tô cá nhân đi lấy ma túy từ nhiều đầu mối mua bán ma túy tại địa bàn thành phố Hà Nội, rồi bán lẻ cho khách có nhu cầu. Thời gian đối tượng này hoạt động thường là đêm tối, lúc rạng sáng.

Số tang vật bị thu giữ

Đến 5h45 ngày 21-4, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Nhân mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, bắt giữ đối tượng, tổ công tác đã thu 8 gói nilon màu vàng bên ngoài ghi chữ “trà xanh đặc sản Thái Nguyên”, bên trong chứa hàng trăm viên nén màu hồng, màu xanh là ma túy tổng hợp loại MDMA, có trọng lượng 328,81gam; 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy Methamphetamine và Ketamine.

Quá trình vây bắt đối tượng, Nhân rất manh động chống đối lực lượng công an, thậm chí điều khiển xe ô tô đâm vào xe của tổ công tác để quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng công an tham gia phá án.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.